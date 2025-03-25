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Batman’da Bot Faciası: 1 Kişi Öldü

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OLAYIN GELİŞİMİ

Batman Ilısu Baraj Gölü’nde balık tutmak amacıyla açılan Mehmet Er ve İ.K.’nin bulunduğu bot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alabora oldu. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşmayı başarsa da, Mehmet Er maalesef boğularak hayatını kaybetti.

CENAZE VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Durumun bildirilmesinin ardından sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Mehmet Er’in cenazesi sudan çıkarılarak, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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