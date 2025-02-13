Batman’da Cenaze Aracı Kazayı Ucuz Atlattı

BELEDİYE CENAZE NAKİL ARAÇ KAZASI

Batman’ın Sason ilçesinde belediyeye ait cenaze nakil aracı, şarampole savruldu. Araç, bir kaya parçası sayesinde durdu ve kazada ne yazık ki ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyü mevkisinde seyir halindeki E.Y. idaresindeki cenaze nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Öndeki kaya sayesinde araç, aşağıya düşmeden durmayı başardı. Yardıma ihtiyaç duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi ve araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları konumdan çıkarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

Bölgede etkili olan kar yağışı, ulaşımda sıkıntılara yol açtı. Bu nedenle ilçede bulunan 13 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 59 araçla köy yollarının açılması üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte, diğer yollarda da bu tip sıkıntıların yaşanabileceği belirtiliyor.