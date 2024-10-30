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“Batman’da Eşini Ve Oğlunu Kaybettim”

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TRAFİK HAKKINDA BİLGİLER

Tilmerç Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki müstakil evde yaşayan 32 yaşındaki Nesim Adım’ın dükkanına gitmediği ve cep telefonuna cevap vermediği fark edildi. Arkadaşları, bu durumu yetkililere ihbar etti.

OLAY YERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, evin kapısını açmakta zorlanınca camı kırarak içeri girdiklerinde, Nesim Adım, eşi Tuba ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

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