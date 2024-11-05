“Batman’da Genç Kızın Şoföre Tepkisi”

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Dün sabah Mardin ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili başkanlarına yönelik terör örgütü soruşturması başlatıldı. Bunun yanı sıra Batman Belediyesi’ne de benzer bir soruşturma açıldı. Bu çerçevede DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı ve belediyeye kayyum atandı. Gerilimin sürdüğü bölgede kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı.

SOCİAL MEDYA GÜNDEME GETİRDİ

İddiaya göre Batman Belediyesi’ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi. Bu esnada otobüste bulunan bir genç kız, şoföre tepki gösterirken sınava yetişmek istediğini dile getirdi. Genç kız, “Cahil ya. Sen Türkiye’de yaşıyorsun. Burası Kürdistan değil” sözleriyle dikkat çekti. Şoförle tartışmaya giren genç kızın bu sözleri, sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde paylaşıldı ve çok konuşuldu.