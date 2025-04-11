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Batman’da Gruplar Arasında Silahlı Kavga

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ŞAFAK MAHALLESİ’NDE SİLAHLI KAVGA

Batman merkez Şafak Mahallesi’nde iki grup arasında belirlenemeyen bir neden yüzünden tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya döndü.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVKEDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan O.K. (22), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayla ilgili araştırmalara başladı ve durumu incelemeye aldı.

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