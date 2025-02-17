Batman’da Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı

KAZA DETAYLARI

Dün akşam saatlerinde, Batman-Kozluk kara yolu üzerindeki Yediyol köyü mevkisinde bir kaza meydana geldi. M.E. kontrolündeki plakası belirsiz otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucunda sürücü yanı sıra M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (26) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ilk müdahale sonrası Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak kazada ağır yaralanan Muhammet Enes Pişkin, tüm doktor müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Pişkin’in cenazesi otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı’na defnedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan resmi soruşturma devam ediyor. Olayın tam sebep ve sonuçları hakkında detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor.