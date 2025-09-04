Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Açılıyor

Türkiye, altyapı yatırımlarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önderliğinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bakan Uraloğlu, devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın inşaatını yerinde gözlemledi.

KANDİL’İN DEĞERİ

Bakan Uraloğlu, incelemeleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mevlid Gecesi’ni kutlayarak, “Milletimizin ve İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Binaların çatılarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Uraloğlu, “Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndan uçuşları başlatmaktır.” şeklinde konuştu.

Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini aktararak, “Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde, geniş gövdeli uçakların inebileceği bir pisti mevcut.” dedi. Ayrıca, “7 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilen bir havalimanı tasarladık. Taksi yolları, apron yolları ve diğer hizmet binalarıyla beraber çevresinde 10 kilometrelik güvenlik yollarıyla bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz. Altyapıda yapılması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı, bu işin yarısı demektir.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanının talimatıyla bu sene çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Uzun ve orta vadeli hedeflerimiz var

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, Bayburt ve Gümüşhane’den havalimanına ulaşım yollarında planlamalar yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, “Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Elbette uzun vadede, orta vadede yapmamız gereken işler var. Onları da planlıyoruz. Kösedağı Tüneli’nin projesine başladık, ama ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek havalimanının bağlantısını sağlamış olacağız.” dedi.

İki tünel tamamlandı, üçüncüsü yolda

Bakan Uraloğlu, Trabzon’dan Erzurum’a giden yol bittiğinde mesafenin 280 kilometreden 246 kilometreye düşeceğini belirtti. “Zigana’yı bitirdik. Gümüşhane geçişindeki tünelleri tamamladık. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde sözlerine son verdi.