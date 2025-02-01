Baykar, 2024’te İhracatta Lider Oldu

İHRACAT BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Baykar, 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasına girdi. 2024’te de aynı rakama ulaşıp, toplam gelirin yüzde 90’ını ihracattan elde etti. 2003 yılında başlayan İHA AR-GE süreçlerinden bu yana tüm projelerini kendi kaynaklarıyla yürüten Baykar, toplam gelirinin yüzde 83’ünü ihracattan sağladı.

DÜNYA PAZARINDA LİDER KONUMU

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, yaklaşık 20 yıl önce Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamak amacıyla engellerle dolu bir yola çıktıklarını vurguladı. Bayraktar, “Atölyede geliştirdiğimiz elden atılan Bayraktar Mini İHA ile başladık. Zorlukların karşısında yılmadık, vazgeçmedik ve mücadele ettik.” şeklinde ifade etti. Baykar, 2024’te elde ettiği 1,8 milyar dolarlık ihracat ile dünya SİHA ihracat pazarının açık ara lideri oldu. Bayraktar, “Baykar, gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden bir yüksek teknoloji devi. Bu başarıda emeği geçen tüm Baykar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Savunma ve havacılık sektörümüzü büyüten tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

SAVUNMA SEKTÖRÜNE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI

2023’te sektör ihracatının üçte birini yalnız başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini yaparak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Türkiye, SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin’i geride bırakmayı başardı. Eylül 2024’te yayımlanan ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65’ine sahip durumda. Baykar, son 4 yıldır dünyanın bir numaralı SİHA üreticisi olarak pazarın yaklaşık yüzde 60’ına hakim bulunuyor.

Baykar’ın imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5’i ihracat kaynaklıyken, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA toplamda 35 farklı ülkeye ulaştı. Bayraktar TB2, dünya çapında 34 ülkenin envanterine girerken, Bayraktar AKINCI ise 10 farklı ülkeye ihraç edildi.