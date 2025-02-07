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Baykar: Kalkan DİHA Testini Başarıyla Tamamladı

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DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DİHA ÜRETİMİ

Dünyanın önde gelen İHA, SİHA ve DİHA üreticilerinden Baykar, Kalkan DİHA’nın yeni testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA’nın Sistem Tanımlama Testi’nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

KALKAN DİHA NEDİR?

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyette bulunabilecek Taktik İHA sınıfında yer alan bir hava aracıdır. Bu araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yapmasının ardından seyir uçuş moduna geçiyor. Seyir uçuşunda yalnızca yakıt motoru aktif halde bulunuyor. İniş aşaması için ise dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş seçenekleri sunuluyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirme yeteneğine sahip gelişmiş bir uçuş kontrol sistemine sahiptir.

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