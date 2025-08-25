Bayrak Yakanlara 1 Yıl Hapis

TRUMP’TAN YENİ CEFALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bir imza töreni düzenledi. Bu törende bazı başkanlık kararnamelerini imzalamanın yanı sıra, bayrak yakanlara yönelik yeni cezaları içeren bir karar aldı.

YENİ CEZA YASASI

Trump, ABD bayrağını yakan kişilere bir yıl hapis cezası uygulanmasını öngören düzenlemeyi içeren başkanlık kararnamesine imza attı. “Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın.” diyen Trump, bayrak yakmanın “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine de karşı olduğunu belirtti.

KEFALET UYGULAMASI SON BULUYOR

Ayrıca Trump, suçluların kefalet ödemeden serbest kalma uygulamasını sona erdirecek bir başka başkanlık kararnamesine de imza attı. Bu politikadan birçok suçlunun faydalanarak, suçlu oldukları halde hiç ödeme yapmadan serbest bırakıldığını ve bunun suç oranlarını artırdığını açıkladı. Trump, “Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi.” değerlendirmesini yaptı.