Bayraktar: Enerji Piyasamız Güçlü ve Dayanıklı

ENERJİDE RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamada Rusya’nın Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi petrol ürünlerinde de önemli bir tedarikçimiz var. Rusya ile uzun bir enerji işbirliğimiz mevcut” dedi. Rusya’daki temasları sırasında, mevcut işbirliği durumu ve gelecekte yapılabilecekler üzerine Rus yetkililerle görüşmeler yaptığını ifade etti. “SPIEF vesilesiyle St. Petersburg’daki muhataplarımıza görüşme fırsatı bulduk. Forumdaki panellerde nükleer enerji ve diğer enerji alanlarındaki iş birliğimizle ilgili değerlendirmeler yaptık. Bu nedenle burası önemli bir platform” diye konuştu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ SINAMLAR

Enerji sektörünün son beş yıl içerisinde çeşitli sınamalardan geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, “2020’de pandemi ile birlikte enerjide fiyatların hızla yükseldiği bir dönemi yaşadık. Enerji piyasalarının dengede kalması çok önemli” dedi. Ayrıca iklimle ilgili krizlerin yaşandığını ve iklim politikalarının enerji sektörünü yönlendirdiğini belirtti. Bayraktar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa üzerindeki etkisine de vurgu yaparak, “Ticaret savaşları, tedarik zincirinde yaşanan kesintiler, yaptırımlar ve finansal piyasalardaki olumsuz koşullar, dünya enerji piyasalarını zor durumda bırakıyor” şeklinde konuştu. Orta Doğu’daki artan gerilimin duruma eklenmesiyle birlikte makro ölçekli etkilerin ülkeye yansıyabileceğini ifade etti. “Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı. Geçmişteki sıkıntıları aşmayı başardık ve önümüzdeki süreçte de başarılı olmak istiyoruz” diye belirtti.

ARZ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

Bayraktar, yaşanan gerilimlerin kısa sürede son bulmasını umduklarını vurguladı. “Gelişmelerin ekonomik etkilerini görmeye başladık. Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket var. Daha kötü senaryolar olabileceğini düşünmüyorum” dedi. Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle fiyatlarda bir artış ve oynaklık olabileceğini, ancak bunun zamanla dengeye geleceğini umduğunu kaydetti. Arz güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bayraktar, “İran, Türkiye’ye doğal gaz tedarikini düzenli olarak yapıyor. Kesinti yok. Petrol ve petrol ürünleri ithalatımız yok” şeklinde konuştu. Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak için alternatif çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bayraktar, “Yaz sezonundayız ve depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Gaz tüketiminin düşük olduğu bir dönemdeyiz. Kışa hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” bilgisini paylaştı. Rusya’nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu belirten Bayraktar, işbirliğini gelecekte de sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.