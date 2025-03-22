Bayraktar KIZILELMA Başarıyla Manevra Testini Geçti

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA’nın test süreci planlanan takvime uygun bir şekilde devam ediyor. Bu milli insansız savaş uçağı, dün yapılan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden art yakıcı (afterburner) açarak havalanan Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşu sırasında gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilmesi sürecinde ilk prototiplerden elde edilen bilgiler sayesinde üretim prototipinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapısal iyileştirmelerin yanında aviyonik mimaride de geliştirmeler sağlandı. Entegrasyonu tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş yapıldı. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşması beklenen Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmelerle yüksek hızlarda çok daha verimli manevra yapabiliyor. Ayrıca sahip olduğu AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalık kazanan uçak, zorlu görevleri kolayca yerine getirebiliyor.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Bayraktar KIZILELMA projesinin başlangıcı 2021 yılına dayanıyor. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne ulaştı. Burada hızlı bir şekilde yer testlerini başarıyla tamamlayarak 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, yalnızca bir yıl içinde gökyüzüyle buluşmayı başardı. TEKNOFEST 2023 boyunca, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan uçuşlar gerçekleştirdi. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları olan Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jetlerinden oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Bu uçuş konseptleri, dünya havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olup gelecekteki hava muharebelerine yön verecek.

KÜRESEL İHRACAT BAŞARISI

Başlangıçtan bu yana projelerini öz kaynaklarıyla sürdüren Baykar, 2003’teki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren gelirinin %83’ünü ihracattan sağladı. 2023’teki 1,8 milyar dolarlık ihracatla Baykar, Türkiye’de en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Gelişimini sürdüren Baykar, 2024’te de küresel başarısını sürdürerek gelirinin %90’ını ihracattan elde etti ve aynı miktarda ihracat yaptı. İhracatın Şampiyonları Ödülü’nü kazanan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te de toplam ihracatın dörtte birini üstlenerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma getirdi. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.