Bayraktar KIZILELMA Testlerde Başarılı Sonuç Aldı

Baykar, tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA’nın test sürecinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini duyurdu. Milli insansız savaş uçağı, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden yapılan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti. TC-OZB3 kuyruk numaralı üretim prototipi, test uçuşunda sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilmesi sürecinde, ilk prototiplerden elde edilen deneyimler sayesinde üretim prototipinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde de geliştirmelere yer verildi. Uçuş, entegre edilen art yakıcılı motor alternatifinin başarısıyla gerçekleşti. Bayraktar KIZILELMA, yeni güçlü motoruyla ses hızına yaklaşırken, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda da etkili manevra yapabiliyor. Ayrıca, sahip olduğu AESA radarıyla yüksek durumsal farkındalığı sayesinde en zorlu görevleri yerine getirebiliyor.

PROJE TARİHİNDEKİ İLERLEMELER

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başlamış olup, 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı model, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne ulaştı. Burada yer testlerini başarıyla tamamladıktan sonra, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, sadece bir yıl gibi kısa bir sürede gökyüzüyle buluştu. TEKNOFEST 2023 etkinliği süresince, dünya havacılık tarihinde ilklere imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023’te F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Bu uçuşlar, dünya havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak geleceğin hava muharebesine yön verecek.

İHRACAT BAŞARILARI

Baykar, başlangıçtan itibaren tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüttü ve 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlamasından bu yana tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye’deki en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumda olan Baykar, 2024 yılında da küresel başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri unvanını aldı. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaparak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Baykar, dünya genelinde 34 ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ve 11 ülkeyle Bayraktar AKINCI TİHA için ihracat anlaşması imzaladı.