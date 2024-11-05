Bayraktar TB3 Başarıyla Testi Tamamladı

ÖZGÜN GELİŞİM SÜRECİ

Baykar’ın yerli ve milli mühendislik çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TB3, bir testi daha başarıyla geçiyor. Uçuş performansı oldukça dikkat çekici olan Bayraktar TB3, toplamda 797 saatlik uçuş süresi ile 47., 48. ve 49. test uçuşlarını sorunsuz bir şekilde tamamlıyor.

TESTLERDEKİ BAŞARI

Bu test uçuşları, Bayraktar TB3’ün performansını ve dayanıklılığını gözler önüne seriyor. Uçuş mühendisliği açısından önemli veriler sunan bu testler, Baykar’ın yerli ve özgün teknoloji geliştirme çabalarının bir yansıması olma niteliği taşıyor.