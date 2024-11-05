“Bayraktar TB3 İle 797 Saat Uçuş”

İHA VE SİHA TEKNOLOJİSİNDEKİ GÜÇLÜ ATILIM

Türkiye, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında önemli bir gelişim gösterdi. Yerli ve milli İHA/SİHA’lar, Türkiye’nin savunma yeteneklerini artırmanın yanı sıra, uluslararası düzeyde de dikkat çeken başarılar elde ediyor. Örneğin, Bayraktar TB3 gibi ürünler iç güvenlik operasyonlarında ve sınır ötesi harekâtlarında etkili bir şekilde kullanılarak, Türkiye’yi bu alanda güçlü bir aktör haline getiriyor.

BAŞARILI UÇUŞ PERFORMANSI

Bu çerçevede, testleri devam eden Bayraktar TB3’ten yeni bir başarı haberi geldi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3, 47., 48. ve 49. test uçuşlarında başarılı sonuçlar aldı. Tam olarak 797 saat uçuş yaparak performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

İHRACATTAKİ BAŞARISI

Başlangıçtan bu yana tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri konumunda oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı, 2023’te de bu sektörün ihracat şampiyonu olarak Baykar’ı ilan etti; şirket, geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023 yılındaki savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini yalnızca kendisi yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın mevcut sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle ve Bayraktar AKINCI TİHA için ise 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.