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Bayraktar TB3, TCG Anadolu Uçuş Testi Devam Ediyor

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TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİ BAŞARILARI

Türkiye, savunma sanayii alanında elde ettiği küresel başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkenin geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen uçuş testlerine devam ediyor. Kısa pistli gemiden iniş ve kalkış yapan ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olan TB3, önemli bir başarıya daha imza atmış durumda.

TEST UÇUŞLARINDA BAŞARILI SONUÇLAR

Bugün gerçekleştirilen yeni test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez daha sorunsuz iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü kanıtlayabiliyor. TB3’ün bu başarılı test anları, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılıyor.

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