Bayram Namazı Saatleri Açıklandı Tüm İllerde

On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesinin ardından, bayram neşesi Türkiye’nin dört bir yanını sarıyor. 20 Mart Cuma sabahı, binlerce insan bayramın getirdiği bereketi paylaşmak amacıyla camilerde bir araya gelmek için saf tutmayı planlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, uzun zamandır beklenen 81 ildeki bayram namazı vakitlerini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, her il için namaz saatleri netlik kazanmış durumda.

BAYRAM COŞKUSU TÜM ÜLKEYİ SARHOŞ EDİYOR

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bayram sabahı için hazırlıklar sürüyor. Camilerde düzenlenecek olan bayram namazı için halkın heyecanı her geçen gün artıyor. Vatandaşlar, bu kutlu günde sevgi ve hoşgörü dolu bir atmosferde bir araya gelmeyi umuyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitler, vatandaşların bayram namazını düzenli bir şekilde kılabilmesi için önemli bir rehberlik sağlıyor.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu yılki bayram namazı saatleri, şehirlerin coğrafi konumuna göre değişiklik göstermekte. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu bağlamda namaz saatlerini belirlerken, halkın ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurmuş durumda. İlgili duyurularla birlikte, hem büyük şehirlerde hem de daha küçük yerleşim yerlerinde bayram coşkusu yaşanması bekleniyor.