Bayram Öncesi ATM Limitleri Artıyor!

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ NAKİT KULLANIMINA HAZIRLIK

6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde artan nakit kullanımına yönelik bankalar, ATM’lerden yapılan kartlı ve QR kod ile gerçekleştirilen para çekme ve yatırma işlemlerinin günlük limitlerini yükseltiyor. Bu düzenleme, bayram alışverişleri ve harcamaları sırasında vatandaşların nakit erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak artırılan limitlere rağmen, ATM’lerdeki banknot çeşitliliği ile ilgili sorunlar devam ediyor.

ATM BANKNOT DAĞILIMINDAKİ SIKINTILAR

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni banknot basmaması ya da yetersiz miktarda basması, ATM’lerdeki banknot dağılımını etkiliyor. Edinilen verilere göre, dolaşımdaki banknotların çoğunluğunu 200 TL’lik banknotlar oluşturuyor. Bu durum, ATM’lerde 20, 50 ve 100 TL gibi daha küçük banknotların bulunmasını zorlaştırıyor. Bankalar, bu nedenle ATM’lerini ağırlıklı olarak 200 TL’lik banknotlarla doldurmak durumunda kalıyor.

YENİ NESİL ATM’LERİN GETİRDİĞİ ÇÖZÜM POTANSİYELİ

Ayrıca, Türkiye genelinde yaygın olan eski tip ATM’lerin, yatırılan paraları farklı müşteriler tarafından çekime sunma özellikleri bulunmuyor. Bu, ATM’lerdeki banknot sirkülasyonunu ve çeşitliliğini olumsuz etkileyen bir başka unsur. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde artan yeni nesil ATM’ler, bu soruna çözüm olma potansiyeli taşıyor. Modern ATM’ler, müşterilerin yatırdığı 20, 50 ve 100 TL’lik banknotların farklı kullanıcılar tarafından çekilmesine olanak tanıyor. Bu teknolojinin daha geniş kullanımıyla birlikte, ATM’lerdeki ‘tek tip banknot’ sorununun hafifletilmesi ve vatandaşların farklı yüzeyde nakit çekebilme imkanının artması bekleniyor.