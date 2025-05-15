Bayram Öncesi ATM Limitleri Arttı!

ATM LİMİTLERİNİN ARTIRILMASI

6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde nakit kullanımının artacağı öngörülüyor. Bu nedenle bankalar, ATM’lerden hem kartla hem de QR kod ile yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinin günlük limitlerini artırıyor. Bu adım, bayram harcamaları sırasında vatandaşların nakit erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak, artırılan limitlere rağmen ATM’lerdeki banknot çeşitliliği konusundaki sorun devam ediyor.

BANKNOT DAĞILIMINDAKİ SIKINTILAR

Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni banknot basmaması ya da yetersiz sayıda basması, ATM’lerdeki banknot dağılımını doğrudan etkiliyor. Edinilen verilere göre, dolaşımdaki banknotların büyük bir kısmını 200 TL’lik banknotlar oluşturuyor. Bu da ATM’lerde 20, 50 ve 100 TL gibi daha küçük banknotlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Bankalar, bu nedenle ATM’lerini ağırlıklı olarak 200 TL’lik banknotlarla doldurmak zorunda kalıyor.

YENİ NESİL ATM’LERİN SUNDUĞU ÇÖZÜMLER

Sözcü’nün aktardığı habere göre, Türkiye genelinde yaygın olan eski tip ATM’lerin müşteriler tarafından yatırılan paraları farklı müşterilerin çekimine sunma özelliği bulunmuyor. Bu durum, ATM’lerdeki banknot sirkülasyonunu olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak büyükşehirlerde yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil ATM’ler, bu soruna çözüm sunma potansiyeli taşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde sıkça görülen bu modern ATM’ler, müşterilerin yatırdığı 20, 50 ve 100 TL’lik banknotların, farklı kullanıcılar tarafından çekilmesine imkan tanıyor. Bu teknolojinin daha geniş çapta kullanılmasıyla birlikte, ATM’lerde yaşanan ‘tek tip banknot’ sorununun hafifletilmesi ve vatandaşların farklı küpürlerde nakit çekebilme imkanının artması bekleniyor.