Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

RAMAZAN BAYRAMI HAZİRLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DENETİMLER ARTTI

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kalırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri hız kazandı. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde başlatılan denetimlerde bayramda vatandaşların tüketimini artırması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

DENETİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul’da bu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerden numuneler alarak hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceliyor. Ayrıca, ürünlerin muhafaza koşulları ve etiket bilgileri; işletme kayıt numarası, üretici adı, adresi, içerik bilgileri, son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi gibi gıda güvenilirliğine yönelik gereklilikler de sorgulanıyor.

TATLI VE ÇİKOLATA ÜRETİMİNE ÖZEL İNCELEMELER

Denetimlerin sadece ürün satış noktalarında değil, tatlı ve çikolata üreten fabrikalarda da yapıldığı belirtildi. Bu incelemelerde işletme yetkililerinden üretim süreci ile ilgili bilgiler alındı. “Tarladan çatala gıda güvenliği” anlayışıyla halk sağlığını koruma ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerindeki bölümüne, Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar eşlik etti.