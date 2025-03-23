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Bayram Öncesi Tarım Kredi İndirimleri

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İNDİRİMLER RAMAZAN BAYRAMI İÇİN GELİYOR

Tarım Kredi Market, Ramazan Bayramı öncesinde büyük indirimler sunuyor. Bayrama özel hazırlanan bu kampanya, bayram şekerinden kolonyaya, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar pek çok ürünü kapsıyor. 22 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olan bu fırsatlar için en dikkat çeken slogan ise ‘en ucuz, en kaliteli’ ifadesi oldu.

BÜYÜK İNDİRİM DOLU ÜRÜNLER

Şimdi, kampanya kapsamında indirimde olan ürünleri incelemek için doğru zaman. Tarım Kredi Market, uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunarak alışveriş yapanları memnun etmeyi hedefliyor. İndirimli ürün yelpazesi, her ailenin ihtiyacını karşılayacak çeşitlilikte tasarlandı.

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