Bayram Yolunda Araç Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, toprak yığınına çarparak şarampolde takla attı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki ağaçlara takılarak durabildi.

Olay YERİNE ACİL SERVİS EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazada araç sürücüsü Dursun B. ile birlikte Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, sıkışan yaralıları araçtan çıkarttıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan Melek Ş. ve Vasfiye B.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Kazadan sonra, araçta bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemeye başladı.