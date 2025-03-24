Bayramda Çalışan İşçilere Ek Ödeme

BAYRAM MESAİSİNE DAİR ÖDEMELER

Ramazan Bayramı yaklaşırken, çalışanların bayram tatilinde çalışacakları ve bu süreçte alacakları ek ödemeler merak ediliyor. Özellikle birçok çalışan bayramda iş başında olacak. Peki, bu çalışanlar ne kadar ek ödeme alıyor? İşverenlerin bayramda yapması gereken ödemeler hakkında detaylar bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETTE HAKLAR

Bayram günleri, birçok çalışan için özel bir zaman dilimi olmasına rağmen, bazı sektörlerde işlerin devam etmesi gerekiyor. Bu durumda, çalışanların hakları gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre, dini ve resmi bayramlarda çalışan işçilere günlük maaşlarının iki katı oranında ödeme yapılması zorunlu.

BAYRAMDAKİ EK ÜCRET HESAPLAMASI

2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 26.005 TL olarak ifade ediliyor. Bu durumda, günlük brüt ücret 866,85 TL’yi buluyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli işçi, bunun iki katı olan 1.733,70 TL ek ödeme alacak. Ramazan Bayramı’nın 3.5 gün sürdüğü göz önüne alındığında, bayramda tam gün çalışacak bir asgari ücretli toplamda 3.033 TL ek mesai ücreti kazanacak.