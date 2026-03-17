Bayramda Ek Sefer İçin İzin Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram dönemlerinde yolcu sayısının normalin üzerinde seyredeceğini belirterek, bu süreçte mağduriyet yaşanmaması için turizm taşımacılığına kayıtlı araçların seferlerde kullanılabileceğini açıkladı. Bakan, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık” şeklinde konuştu.

BU ARAÇLARA İZİN VAR

Yeni düzenleme çerçevesinde B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, belirlenen kurallar dahilinde turizm araçlarını kullanarak ek sefer organize edebilecek. Firmaların, tarifeli hat dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları ve yapılan taşımaların tüm sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, firmaların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunma zorunluluğu da yer alıyor.

FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bakan Uraloğlu, uygulamanın süresi hakkında bilgiler vererek, “Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek” ifadelerini kullandı.