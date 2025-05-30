bayramda-hava-35-derece-olacak

METEOROLOJİDEN BAYRAM HAVASI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan bayram için hava durumu hakkında detayları paylaştı. Buna göre, sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftadan itibaren Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA YÜKSEK SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Özellikle kıyı kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi geçeceğini ifade eden Şen, İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti. Güneş çarpmasına karşı da vatandaşları uyardı. Şen, “İstanbul’da yağışlar çok kuvvetli olmasa da Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum.” dedi.

İZMİR VE ANTALYA SICAKLIKLARI ARTIYOR

İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise termometreler 30 derecenin üzerinde seyredecek. Geçtiğimiz tahminlerde bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış beklentisi vardı. Ancak son tahminler bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş olsa da, hava 30 derecenin üstünde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL’A KALICI YAZ HAVASI GİRİYOR

Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da kalıcı bir yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını ve özellikle çarşamba gününden itibaren yaz havasının etkili olacağını ifade etti. Fakat bu hafta sonu (1-2 Haziran) Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve İstanbul’da kısa süreli yağışların görüleceğini vurguladı. Bu yağışların özellikle tarım açısından kritik önem taşıdığını ve İç Anadolu’daki üreticiler için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.