Bayramda Hava Durumu Raporu Açıklandı

Ramazan ayı, vatandaşların coşku dolu iftar sofralarında sevdikleriyle buluşarak ilerliyor ve heyecanla Ramazan Bayramı’na yaklaşılıyor. Bu süreçte, tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyenler için ise hava durumu oldukça olumsuz görünüyor. Ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağmur, ziyaretlerin keyfini kaçırabilir.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında veya bu normalleri hafifçe aşabileceği gözlemleniyor. Ancak, yağış miktarında bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Bazı yerlerde yoğun sağanak yağmurları etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve kuzeydoğu bölgelerinde sıcaklıkların ortalama seviyelerde seyretmesi öngörülüyor. Ülke genelinde bayram süresince yağışların yüksek olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’da bayram döneminde serin ve değişken hava hâkim olacak. Hava sıcaklıklarının 9-15 derece arasında değişmesi bekleniyor; arife ve bayramın ilk gününde yağışlı ve bulutlu bir hava yaşanacak. Sonraki günlerde ise parçalı bulutlu bir hava ile hafif bir ısınma görülecek. İlk günlerde özellikle sağanak yağış ihtimali oldukça yüksek.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu’da serin ve yağışlı bir atmosferin hâkim olacağı prejesi yapılıyor. Arefe günü sıcaklıkların 11-12 derece arasında değişmesi ve yağışla geçmesi beklenirken, bayramın ilk günü 12 derece yağmurlu, parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci gününde hava sıcaklığının yine 12 derece civarında olması ve parçalı bulutlu hava şartları öngörülüyor. Tatilin son gününde ise 14 derece ve yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Ege’de arefe günü 16 derece ve yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Bayramın ilk günü ise 14 derece bulutlu hava ile yerel yağışlar görülecek. İkinci günde sıcaklık yine 14 derece dolaylarında ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Bayramın son gününde ise 18 derece ve güneşli bir hava bekleniyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Ege ve Akdeniz kıyılarında 18-21 derece arasında sıcaklıklar, yer yer güneşli ve kısa süreli sağanak ihtimali ile geçecek. Güneydoğu Anadolu’da ise 12-15 derece arasında sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlar bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 3-10 derece aralığında seyrederken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski devam edecek. Karadeniz bölgesinde ise bayram boyunca çok bulutlu ve sağanak yağışlı günler yaşanması bekleniyor. Mevsim normallerine paralel sıcaklıkların kaydedilmesi öngörülüyor.