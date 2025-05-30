Bayramda Hava Sıcaklığı 35 Derece!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAYRAM HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan bayram için hava durumu hakkında önemli detaylar paylaştı. Buna göre, hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Özellikle sahil şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. Şen, İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkacağını vurguladı ve vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Şen, “İstanbul’da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İZMİR VE ANTALYA’DA YAZ SICAKLARI GÖRÜLECEK

İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde de sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise termometreler 30 derecenin üzerinde seyredecek. Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış gözlemlenmesi bekleniyordu. Ancak son tahminlere göre bu olasılık büyük ölçüde ortadan kalktı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş görülecek olsa da hava, 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL’DA KALICI YAZ HAVASI BEKLENTİSİ

Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da kalıcı bir yaz havası oluşması bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi geçeceğini, özellikle çarşamba gününden itibaren yaz havasının tam anlamıyla etkili olacağını belirtti. Ancak bu hafta sonu (1-2 Haziran) Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve İstanbul’da kısa süreli yağışlar görülecek. Şen, bu yağışların tarım açısından kritik önemde olduğunu ve İç Anadolu’daki üreticiler için sevindirici bir gelişme sunduğunu ifade etti.