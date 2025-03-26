Bayramda Köprü Ve Yollar Ücretsiz Olacak Mı?

RESMİ TATİLLERDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Resmi tatil olan bayram dönemlerinde her yıl toplu taşıma ve yol ile köprü geçişlerinde çeşitli düzenleme yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nda da araçlarıyla seyahat edecek olanlar, köprü ve yolların ücretsiz olmasına dair son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı.

KÖPRÜ VE YOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak geçmişte olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da benzer bir ücretsiz geçiş açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda, Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar ile; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz hale gelmişti. Ayrıca, yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler bu uygulamanın dışında kalıyordu. Bayram günleri boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor. 2024 Kurban Bayramı’nda ise Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro gibi çeşitli toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak işletilmişti.