Bayramda Küçükbaş Arzında Sıkıntı Yok

KURBANLIK PAZARLARI YOĞUNLAŞIYOR

Kurban Bayramı yaklaşırken, dikkatler yeniden kurbanlık pazarlarına çevriliyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yılki kurbanlık arzı, fiyatlar ve mevcut duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kurbanlık satışlarının başladığını vurgulayan Çelik, “Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu gibi herhangi bir arz sıkıntısı beklenmiyor. Üreticilerimiz, bayram için yeterli sayıda hayvanı hazırlamış durumda. Hatta bu yıl satışa sunulan küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonu aşacak.” ifadesini kullandı.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARDA YÜKSEK TALEP

Kurban tercihinde küçükbaş hayvanların ön planda olduğunu belirten Çelik, fiyatlar hakkında değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: Kurbanlık fiyatları bölgelere göre farklılık gösterse de genel anlamda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 18’lik bir artış bekliyoruz. Bu artışın temel nedeni yem ve diğer üretim maliyetlerindeki ciddi yükseliş. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı şu anda 270 ile 300 lira arasında değişiyor. Bu da bir kurbanlığın 11 bin ila 18 bin lira arasında satılabileceği anlamına geliyor. Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatların 100 bin liradan başlayıp 160 bin liraya kadar çıkabileceği görülüyor.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak açıkladığını hatırlatarak, bu fiyatın genel piyasa şartlarına uygun olduğunu belirtti. Aynı zamanda vatandaşlara, kurbanlarını doğrudan yetiştiricilerden almaları ve fırsatçılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı. “Yetiştiricilerden ücret alınmasın” şeklinde bir çağrıda bulunan TÜDKİYEB Başkanı, belediyelere Kurban Bayramı öncesi önemli uyarılarda bulundu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK Anlayışı Vurgulanıyor

Kurban Bayramı öncesi her yıl aynı sorunların yaşandığını ifade eden Çelik, belediyelerin satış ve kesim alanları için üreticilerden yüksek işgaliye bedelleri talep ettiğini belirtti. “Oysa sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu hizmetlerin ücretsiz olması gerekir. Kurban Bayramı yılda bir kez yaşanıyor, bu özel zaman dilimi kazanç kapısı değil, dayanışma fırsatı olarak görülmeli.” şeklinde sözlerini tamamladı.