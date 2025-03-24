Bayramda Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken pek çok iş yeri üretim sürekliliğini sağlamak amacıyla bayram döneminde çalışma düzenlerini belirliyor. Bu süreçte binlerce işçi bayramda mesai yapacak. Peki, bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? İşveren, bayramda personelini zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisi yapılan günlerde çalışanların alacağı ücret ne kadar olacak ve mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Üst düzey yöneticiler de bayram mesaisi alabilir mi? Mesai ücreti yerine izin kullandırma durumu mevcut mu? İşte bu konuda bilgilere detaylı bir bakış…

BAYRAM MESAİSİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ekstra olarak ödenen ücrete bayram mesaisi deniyor. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı şeklinde hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük brüt ücret belirleniyor. Bu ücret 2 ile çarpıldığında bayram mesai ücreti ortaya çıkmış oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA BİR ASGARİ ÜCRETLİ MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30’a bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 866.85 TL olarak hesaplanıyor. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödeniyor. Dolayısıyla, bayramda bir gün çalışan bir kişiye 866.85 TL normal yevmiye ücreti ile yine 866.85 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı arife günü ile birlikte toplam 3.5 gün resmi tatil süresi bulunduğunda, bu süre zarfında çalışacak bir personel 3 bin 33 TL ek mesai alıyor.

BAYRAM MESAİSİ HAFTA SONUNA DENK GELİRSE HESAPLAMA NASIL OLUR?

Bayramda mesai yapanlar, normal mesainin aksine iki katı yevmiye ücreti alıyor. Ancak bayram mesaisi hafta sonuna denk gelirse, bu durumda bayram mesaisi 2.5 kat yevmiye olarak ödeniyor. 2025 yılında bir günlük asgari bayram mesaisi ücreti 866.85 TL. Hafta sonuna denk gelen bayram mesaisinde ise çalışanların günlük mesai ücreti 1.5 katı oranında ek ücret alması gerekiyor. Böylece ek ücretle birlikte, bayramda hafta sonlarında çalışanların günlük mesai ücreti 1.300 TL olacak. Bu bayramda arife gününün cumartesiye ve bayramın birinci gününün pazar gününe denk geldiği düşünülürse, o günlerde çalışan bir personele toplamda 1.950 TL ödeme yapılacak. Bu durumda 3.5 gün boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline, hafta sonu kriteri de dikkate alındığında toplam 3 bin 683 TL ek mesai ücreti geçecek.