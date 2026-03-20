Bayramda Pendik’te Feci Taksi Kazası: 3 Ölü

Bayramın ilk günü feci bir kaza meydana geldi.

PENDİK’TE KAZA

Pendik Kurtköy mevkiinde sabah saat 06.00 sularında, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen bir taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yanında bulunan su kanalına girdi. Kazanın etkisiyle, araç hurdaya dönerken, içerisinde bulunan kişiler sıkıştı. İhbarın yapılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde taksideki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kişi ise, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

İtfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini araçtan çıkardıktan sonra, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp morguna gönderdi. Polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

