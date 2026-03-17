Bayramda Seyahat Edecekler İçin Hız Sınırı Uyarısı

Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. Bu dönemde işyerlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından ayrılan öğrenciler, bayram ziyaretleri ve tatil kapsamındaki seyahatlerine başlayacak.

SABİT RADARLARIN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Sabit radarlar, çevreyolu ve otoyollarda özel platformlar aracılığıyla hız tespiti gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, yolların ortasında veya yanındaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri ile de hız kontrolleri sağlanıyor. Belirlenen hız sınırlarının aşılması durumunda otomatik olarak radar sistemleri aracılığıyla plakaya ceza kesiliyor.

HIZ SINIRLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklerle birlikte hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar getirildi. Artık sürücüler, şehir içindeki hız limitlerini maksimum 5 km, şehirlerarası yollarda ise 10 km aşabilecekler. Bu sınırların aşılması durumunda radar cezaları devreye girecek. Örneğin, 90 km hız sınırı olan bir yolda, 100 km hızdan itibaren, 110 km sınırında ise 120 km hızdan itibaren ceza uygulanacak.

ŞEHİR İÇİ HIZ İHLAL CEZALARI

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, 56 km/saat hız aşıldığı takdirde cezalar kesilmeye başlanacak. Hız ihlali büyüklüğüne göre ceza miktarları şu şekildedir: 6-10 km aşım: 2.000 TL, 11-15 km aşım: 4.000 TL, 16-20 km aşım: 6.000 TL, 21-25 km aşım: 8.000 TL, 26-35 km aşım: 12.000 TL, 36-45 km aşım: 15.000 TL, 46-55 km aşım: 20.000 TL, 56-65 km aşım: 25.000 TL, 66 km ve üzeri aşım: 30.000 TL.

ŞEHİR DIŞI HIZ SINIRLARI VE CEZALAR

Şehirlerarası yollardaki hız limitleri, yol türüne göre farklılık göstermektedir: Çift yönlü karayolları: 90 km, bölünmüş yollar: 110 km, devlet otoyolları: 130 km, yap-işlet-devret otoyolları: 140 km. Hız ihlali durumunda cezalar ise şöyledir: 11-15 km aşım: 2.000 TL, 16-20 km aşım: 4.000 TL, 21-25 km aşım: 6.000 TL, 26-30 km aşım: 8.000 TL, 31-40 km aşım: 12.000 TL, 41-50 km aşım: 15.000 TL, 51-60 km aşım: 20.000 TL, 61-70 km aşım: 25.000 TL, 71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL.

SABİT RADARLARIN YERLERİ

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları, ilgili resmi siteler üzerinden görüntülenebiliyor. Gezici radarların ve yol kenarında bulunan radar araçlarının konum bilgisi ise paylaşılmamaktadır. Gezici radarlar, hız limitlerine uyan ve üzerinde fazla anten bulunan araçlardan oluşmaktadır. Yol kenarında ekip otosu şeklinde bekleyen radarlar için ise “Radar Hız Kontrolü” tabelası, radara yaklaşmadan önce yolun kenarına yerleştirilmektedir. Güvenli seyahat için, radarları beklemek yerine hız limitlerine uymanız önerilmektedir.