Bayramda Sıcaklık 35 Derece Olacak

METEOROLOJİDEN BAYRAM HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram dönemi için hava durumu hakkında önemli bilgiler sundu. Buna göre, hava sıcaklıklarında belirgin bir artış söz konusu olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftadan itibaren Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının hâkim olacağını duyurdu.

İSTANBUL DAHİL, SICAKLIK 30 DERECEYİ AŞACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, sahil bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi geçeceğini belirterek, “İstanbul’da ise sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olacak” dedi. Özellikle güneş çarpması ihtimali nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını önerdi. Ayrıca, İstanbul’da güçlü bir yağış beklenmediğini ifade ederken, Anadolu’nun birçok kesiminde yağışların hala etkili olduğunu vurguladı. İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde bu yağışların devam edeceğine dikkat çekti.

İZMİR VE ANTALYA’DA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde, sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması muhtemel. İstanbul’da ise sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde kalacak. Önceden, bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç bölgelerde yağış beklenmekteydi. Ancak son tahminlerle bu olasılığın büyük ölçüde ortadan kalktığı haberi geldi. Bayram boyunca ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerinde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş görülebilir, fakat hava 30 derecenin üstünde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL’A YAZ HAVASI GELİYOR

İstanbul’da geçici sıcak hava dalgalarının yerine kalıcı bir yaz havasının gelmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını, özellikle çarşamba gününden itibaren yaz havasının etkili olacağına dikkat çekti. Bu hafta sonu (1-2 Haziran) Anadolu’nun büyük bölümünde ve İstanbul’da kısa süreli yağışlar öngörülüyor. Şen, bu yağışların tarım açısından önemli olduğunu ve İç Anadolu’daki üreticilere sevindirici bir gelişme sunduğunu belirtti.