Gündem

Bayramda Türkiye Genelinde Bahar Havası

bayramda-turkiye-genelinde-bahar-havasi

VATANDAŞLAR BAYRAMDA HAVA DURUMUNU MERAK EDİYOR

Ramazan Bayramı’nda hava durumuyla ilgili meraklar artmış durumda. Uzmanlar, mart ayının 3. haftasında soğuk hava dalgasının etkisinin devam edeceğini duyuruyor. Ancak mart ayının sonuna gelindiğinde sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Bayram süresince Türkiye genelinde bahar havasının hakim olması bekleniyor. Yine de bazı bölgelerde yerel yağışların oluşabileceği ifade ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.” şeklinde açıklama yapıldı. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde hava durumunun bu şekilde seyretmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA NE ZAMAN GELECEK?

Uzmanlar, bu soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtiyor. 21 Mart’tan itibaren ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağı ifade ediliyor. Ancak yaz sıcaklıklarına henüz erişilemeyeceği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’ndan Mesaj: Çatışmalardan Uzak Durun

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere çağrıda bulunarak, çatışmalardan kaçınmalarını ve güvenlik güçleriyle olumlu ilişkiler kurmalarını istedi.
Gündem

Ümit Karan’dan Oğuz Aydın İçin Yorumlar!

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Eski futbolcu Ümit Karan, Oğuz Aydın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.