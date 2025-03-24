Bayramda Türkiye Genelinde Bahar Havası

VATANDAŞLAR BAYRAMDA HAVA DURUMUNU MERAK EDİYOR

Ramazan Bayramı’nda hava durumuyla ilgili meraklar artmış durumda. Uzmanlar, mart ayının 3. haftasında soğuk hava dalgasının etkisinin devam edeceğini duyuruyor. Ancak mart ayının sonuna gelindiğinde sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Bayram süresince Türkiye genelinde bahar havasının hakim olması bekleniyor. Yine de bazı bölgelerde yerel yağışların oluşabileceği ifade ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.” şeklinde açıklama yapıldı. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde hava durumunun bu şekilde seyretmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA NE ZAMAN GELECEK?

Uzmanlar, bu soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtiyor. 21 Mart’tan itibaren ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağı ifade ediliyor. Ancak yaz sıcaklıklarına henüz erişilemeyeceği vurgulanıyor.