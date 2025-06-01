Bayramda Ücretsiz Otoyol Ve Ulaşım

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmesi altında bulunan köprüler, otoyollar ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Bayram süresince, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenleme yapıldı.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan itibaren 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprüler, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Bunun yanı sıra, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurduğu birlikler, müesseseler ve işletmeler tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak çalışacak.