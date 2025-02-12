Bayrampaşa’da 78 Fidan Dikti

BOLU’DA YAŞANAN YANGIN FELAKETİ

Türkiye, 21 Ocak’ta Bolu’dan gelen korkunç bir haberle derin bir üzüntü yaşadı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangın sonucunda 36’sı çocuk, toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, tüm ülkede büyük bir yas havası yarattı.

YAŞAMINI KAYBEDENLER İÇİN AĞIT YAKILDI

Bayrampaşa Belediyesi, bu yangın faciasında yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak amacıyla ilçedeki Millet Bahçesi’nde toplamda 78 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte, duygusal anlar yaşandı; bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Ayrıca yazar Nedim Türkmen’in kızı da anma etkinliğine katıldı.