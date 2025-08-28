Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı

SON YILLARDAKİ KREDİ KARTI KISITLAMALARI

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla son dönemlerde kredi kartı kullanımı ile ilgili bir dizi kısıtlama getirildi. Ancak, denetimleri aşmaya çalışan bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını ‘tavan limit’ olarak belirliyor ve bu sınırı aşan limit işlemlerine izin vermiyor.

BANKALARIN GELİRİ HABERSİZ YÜKSELTİLMESİ

Bu uygulama, birçok bankanın kredi kartı limitini artırabilmek için müşterilerin aylık gelirlerini habersiz bir şekilde yüksek göstermesine neden oldu. Farklı bankalardan binlerce müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına eriştiklerinde, aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve bu nedenle kredi kartı limitlerinde artış yapıldığını tespit etti.

BDDK’DAN CEZA UYARISI

Söz konusu usulsüzlüğün BDDK’ya ihbar edilmesinin ardından, BDDK, bankalara gönderdiği talimat yazısında, müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara ilişkin idari ve para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu. Bu durum, bankaların denetimleri aşmasına karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.