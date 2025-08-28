Bddk’dan Bankalara Kredi Limiti Talimatı

Gündem

KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK KISITLAMALAR

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikalarını desteklemek için son yıllarda kredi kartı kullanımında çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Ancak bazı bankalar, bu denetimleri aşmak için müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerini müşterilerin aylık gelirinin 4 katı ile sınırlandırıyor. Bu tavan limitin üzerinde kredi kartı işlemlerine ise izin verilmiyor.

BANKALARIN USULSÜZ UYGULAMALARI

Bu durum, birçok bankanın müşterilerinin kredi kartı limitlerini artırmak amacıyla habersiz bir şekilde aylık gelirlerini yükseltmesine yol açtı. Farklı bankalarda işlem yapan binlerce müşteri, mobil uygulamalara eriştiklerinde aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak arttığını ve dolayısıyla kredi kartı limitlerinde de artış sağlandığını fark etti.

BDDK’DAN UYARI VE CEZA TEHDİDİ

Söz konusu usulsüzlükler BDDK’ya ihbar edildi. Bunun üzerine BDDK, bankalara gönderdiği talimat yazısında, müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara ilişkin idari ve para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu durum, bankaların dikkatli olmasını ve yasal çerçevelere uymasını gerektiren önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

