BDDK’dan Yeni Kredi Sınır Kararı

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi verme süreçleri için önemli bir düzenlemeye imza atıyor. Bu yeni karar, bankaların bir bireye ya da bir gruba verebileceği kredi miktarını ana sermayelerine göre sınırlandırmayı öngörüyor. Bu düzenlemenin amacı, kredi risk yoğunlaşmalarını azaltarak daha sağlıklı bir finansal ekosistem yaratmak.

KREDİ SINIRLARI KALDIRAÇ ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

BDDK açıklamasında, “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kredi sınırlarının bankaların kaldıraç oranlarına bağlı olarak belirlendiği ifade edildi. Kaldıraç oranı düştükçe daha ihtiyatlı kredi sınırlarının uygulandığı bu modelde, bankaların yeni oranlara uyum sağlaması için kademeli bir intibak süresi tanınıyor.

Bu uygulamadan İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ’nin muaf tutulduğu belirtilirken, diğer bankaların belirlenen oranlara göre kredilendirme yapması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, 2020 yılından sonra kurulan kalkınma ve yatırım bankaları için özel bir geçiş süreci de öngörülüyor.

UYUM SÜRECİ VE MUAFİYETLER

BDDK, yönetmelik kapsamındaki kredi sınırlarının ihlal edilmesi durumunda, bankalara belirli sürelerde uyum sağlama fırsatı tanıyacağını ve bu süre zarfında idari yaptırım uygulanmayacağını duyuruyor. Ayrıca, 3 yıldan uzun vadeli proje ve yatırım kredilerinin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu belirtildi.

KURUMUN HEDEFİ NEDİR?

Kurumun temel hedefinin, kalkınma ve yatırım bankalarının yatırım kredisi sağlama işlevlerini koruyarak risk yönetimini güçlendirmek olduğu ifade ediliyor. Bu düzenleme, hem yerel hem de uluslararası yatırım ortamında daha dengeli bir yapı oluşmasına katkı sağlayabiliyor.