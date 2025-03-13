BDDK Vade ve Limit Yenilikleri Yaptı

BDDK YENİ DÜZENLEMESİNİ AÇIKLADI

Son günlerde BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme çerçevesinde farklı fiyat aralıklarının belirlenmesi ile yeni taşıt kredisi vade süreleri şu şekilde belirlenmiş durumda:

2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için 48 ay, 2.5 – 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay, 5 – 6.5 milyon TL arasındaki araçlar için ise 24 ay vade sunuluyor. 6.5 – 7.5 milyon TL değerindeki araçlar için kredi süresi 12 ay ile sınırlandırılmış. Bu düzenleme ile araç satın almak isteyenlerin daha uzun vadelerde kredi kullanmasının önü açılıyor. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR MU?

Taşıt kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyesinden yüzde 3.00’e geriledi. Bankalar, kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yaparken, yılın ikinci yarısında bu oranların yüzde 2.00 – 2.50 seviyelerine düşmesi beklentisi bulunuyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, faizlerdeki bu düşüşün otomotiv piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor ve piyasanın canlanması için kredi limitlerinde güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

BAYRAM ÖNCESİ PİYASA HAREKETLENİR Mİ?

Uzmanlar, vade sürelerinin uzatılmasının özellikle bayram öncesinde otomobil alımını hızlandırabileceğini düşünse de asıl etkinin kredi limitlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını ifade ediyor. Ayrıca sıfır araç piyasasında stok fazlasının var olması nedeniyle büyük fiyat artışları beklenmiyor. Eğer döviz kurlarında ani bir artış yaşanmazsa, taşıt fiyatlarında büyük bir yükseliş öngörülmüyor.

BANKALAR KREDİ VERMEYE İSTEKLİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl taşıt kredilerinde yaşanan daralma, bankaların kredi verme istekliliğini olumsuz yönde etkiledi. Fatura değeri 2 milyon TL’ye kadar olan araçlarda, taşıt değerinin yalnızca %20’si kadar kredi kullanılabiliyor. BDDK, vade süresini güncellerken kredi oranlarında bir artış gerçekleştirmedi. Bu durum, faizler düşse bile, bankaların kredi verme tutumunun piyasayı doğrudan etkileyeceği anlamına geliyor.

KREDİ ÇEKENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

3.00 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir kişi için 36 ay vadeli kredi taksiti yaklaşık 21.000 TL olacak. Toplam ödeme tutarı ise banka masrafları hariç 750.000 TL civarında olacaktır. Faiz oranlarının daha da düşmesi durumunda, bu ödeme tutarlarının azalması bekleniyor.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Uzmanlar, şu an faiz oranlarının geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu fakat yılın ikinci yarısında daha cazip kredi koşullarının ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış olmazsa, yıl içerisinde daha uygun finansman fırsatları ortaya çıkabilir.