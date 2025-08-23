Beate Zschaepe ‘Exit’e Kabul Mü?

ALMANYA’DA TEPKİ TOPLAYAN ÇIKMA PROGRAMI

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün tek hayatta kalan üyesi Beate Zschaepe’nin, aşırı sağcılıktan çıkış programı ‘Exit’e kabul edilmesi büyük bir tepkiyle karşılaştı. Alman basınındaki haberlere göre, Zschaepe’nin bu programa katılmasıyla erken tahliye olma ihtimali gündeme geldi. NSU terör örgütü tarafından aileleri sistematik şekilde öldürülen kurbanların yakınları, medyada çıkan haberlerin ardından bu karara itiraz etti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Türklerin de bulunduğu, NSU terör örgütü tarafından katledilen kurbanların aileleri, çevrim içi platform olan Campact’ta bir imza kampanyası başlattı. Mağdur aileler, yaptıkları açıklamada, yetkililerden kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ve Zschaepe’nin programa katımını sadece medya aracılığıyla öğrendiklerini ifade ederek, bu durumu eleştirdi. Mağdurlar, ‘Exit’ programının, yıllardır soruşturmayı doğrudan engelleyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir bireylere yardımcı olması gerektiğini savundu.

NSU’NUN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALAR

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütünün varlığı, 4 Kasım 2011’de bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. Neonazi terör örgütünün uzun bir süre Alman güvenlik birimleri tarafından tespit edilememesi ve NSU üyelerinin bazı istihbarat muhbirleriyle bağlantıda olduğu bilgileri, Almanya’da geniş tartışmalara yol açtı. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ait bazı belgeleri 4 Kasım 2011’den günler sonra imha etmesi de ciddi şüpheler doğurdu. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygunu sonrasında saklandıkları karavanda ölü olarak bulundu ve intihar ettikleri öne sürüldü.

YARGI SÜRECİ VE SONUÇLAR

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013 yılında başlayan NSU davasının kararı, 11 Temmuz 2018’de açıklandı. Bu davada baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edilirken, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.