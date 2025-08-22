Beate Zschaepe, exit programına mı katılıyor?

BEATE ZSCHAEPE’YE TEPKİYLE KARŞILANAN PROGRAM KABULÜ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi olan Beate Zschaepe, aşırı sağcılıktan çıkış için düzenlenen ‘Exit’ programına kabul edilmiş durumda. Bu durum, özellikle mağdurların yakınları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Alman basını, Zschaepe’nin bu program sayesinde erken tahliye olma ihtimalinin gün yüzüne çıkabileceğini haberleştiriyor. NSU’nun kurbanlarının yakınları, medyada yer alan bilgiler ışığında alınan bu karara karşı oldukça duyarlı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Katledilen kurbanların yakınları, NSU terör örgütü tarafından hayatlarını kaybedenlerin aileleri olarak, çevrim içi platform Campact üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Mağdur aileler, bu program hakkında herhangi bir resmi bilgilendirme almadıklarını ve Zschaepe’nin programa katılımını sadece medya aracılığıyla duyduklarını belirtiyor. İlgili yakınlar, ‘Exit’ programının, adalet sistemini sorgulayan ve yıllardır soruşturmaları engelleyen NSU teröristlerine değil, güvenilir şahıslara yardım etmesi gerektiğini vurguluyor.

NSU’NUN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALAR

NSU terör örgütü, Almanya’da 2000 ile 2007 yılları arasında toplam 10 kişiyi öldürmesinin yanında en az iki bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirmiştir. 4 Kasım 2011’de tesadüfen ortaya çıkan bu örgüt, Almanya’daki güvenlik güçleri tarafından uzun yıllar boyunca tespit edilememişti ve bu durum büyük tartışmalara yol açtı. Araştırmalarda, bazı NSU üyelerinin geçmişte istihbarat muhbirleriyle temas kurduğu bilgisi de gündeme geldi. Ayrıca, Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda aşırı sağcı gruplara yönelik bazı belgelerin derhal imha edilmesi, kamuoyunda büyük bir spekülasyona yol açtı. NSU üyeleri Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygunundan sonra saklandıkları yerde ölü bulunmuş ve intihar ettikleri iddia edilmiştir.

YARGI SÜRECİ VE SONUÇLAR

2013’te Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde başlayan NSU davasında, 11 Temmuz 2018’de sonuçlanan karar sonucunda baş sanık Beate Zschaepe, “ömür boyu” hapse mahkum edilmiş, örgüte yardım eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.