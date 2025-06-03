Bebeği Darbetme İddiasına Soruşturma Açıldı

İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIRGIZİSTAN UYRUKLU ŞAHIS ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan vatandaşı D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebek M.A.U. ile birlikte boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine gitti. Bir süre aynı evde kalan çiftin zaman zaman tartıştığı ve bu süre içerisinde D.O.’nun bebek M.A.U.’ya şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. A.U., 31 Mayıs’ta D.O. hakkında M.A.U.’yu “ısırıp, tokat atarak darbettiği” gerekçesiyle şikayete bulundu.

BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Olay gününde polis, D.O.’yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.’yu ısırmadığını, ancak ağız ve yanağına vurduğunu belirtti. Olayın ardından bebek M.A.U. için bir darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.’ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, A.U. hakkında akıl sağlığı raporu talep etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu belirtilen bazı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. D.O.’nun, kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen bu görüntüler, geniş bir tepki topladı. Soruşturma aşaması sürüyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.