“Bebeğin Sırrı Çözüldü, Kardeşi Yanında”

BEBEK CENAZESİNİN BULUNMASI

Sivas’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı civarında cesedi parçalanmış vaziyette bulunan bebeğin durumu, aile tarafından incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bebeğin ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında yer alan kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü belirlendi. Bu durum, bebek cesedinin buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığını ortaya koyuyor.

OLAYIN SEBEBİ VE AİLENİN DURUMU

Bebeğin bulunduğu yer ve durumu, yerel halkta ciddi bir endişe yarattı. Aile, bu beklenmedik durum karşısında büyük bir üzüntü içinde. Yapılan bu keşif, mezarlıkların korunmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.