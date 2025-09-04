Bebek, 5. Kattan Düştü, Öldü

DEHŞET VEREN OLAY ARTİVİN’DE YAŞANDI

Artvin’in Arhavi ilçesinde son derece üzücü bir durum yaşandı. B.T. isimli baba, yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük bebeği G.T. ile birlikte çıktı.

5. KATTAN DÜŞME NETİCESİNDE BEBEK AĞIR YARALANDI

Henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü bebek, babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki halk, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca ulaştı.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak tüm çabalara rağmen G.T. kurtarılamadı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.