Bebek Acısını Yaşıyor Ege Kökenli

HAMİLELİK DÖNEMİ KÖKENLİ İÇİN ZOR GEÇTİ

Ege Kökenli, 29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlendi ve kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden bebek beklediğini duyurdu. Ancak, ünlü oyuncu büyük bir acı yaşadı ve bebeğini kucağına alamadı.

BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK

Ege Kökenli, 5 buçuk aylık hamile olduğu dönemde bebeğini kaybetti. Bu acı haberi, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla takipçileriyle paylaştı. Kökenli, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22’nci haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik” şeklinde ifade etti.

YÜZDE BİR İHTİMALLE GERÇEKLEŞEN BİR DURUM

Kaybettiği bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu belirten Ege Kökenli, sözlerine devam ederek, “Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz” diyerek duygularını paylaştı.