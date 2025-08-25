Bebek Arabası Kısıtlaması Kaldırıldı

SIIRT’TEN KDK’YA BAŞVURU

Siirt’ten Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını ve bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ifade etti. Başvurusunda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu anlarda bu kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını belirtti. Aile, bu uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu savunarak, bu durumun gözden geçirilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

KDK’DAN DEĞERLENDİRME

KDK, başvuruyu inceledikten sonra toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu iddiasını değerlendirerek, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmiş olmasını göz önünde bulundurup ilgili belediyeye işlem yapılması gerektiğini bildirdi.

BEBEK ARABASI KISITLAMASI KALKTI

Bu gelişmelerin ardından, ilgili belediye tarafından KDK’ye gönderilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı bildirildi.