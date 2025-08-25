Bebek Arabası Kısıtlaması Kaldırıldı

Gündem

TOPLU TAŞIMAYA HAKSIZ ENGEL

Siirt’ten Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) müracaat eden bir yurttaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadıklarını, bunun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını ifade etti. Başvuruda, bebek arabalarının katlanamadığı ya da bebeklerin uyuduğu zamanlarda uygulanan kuralların aileleri zor durumda bıraktığını, bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu dile getirdi. Yurttaş, bu uygulamanın gözden geçirilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

AİLE YILI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

KDK, başvuruyu değerlendirirken, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu iddiasını, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmiş olmasının da göz önünde bulundurularak inceledi. Bu bağlamda, ilgili belediyeye işlem yapılması için bildirimde bulundu.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

Bu gelişmelerin ardından, ilgili belediyeden KDK’ye gönderilen resmi yazıda, bebek arabalarının toplu taşımaya binilmesi için kapatılmasına dair talimatın sona erdirildiği ifade edildi.

