Bebek Otel Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçları üzerinden ocak ayında 26 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı.

ŞÜPHELİLERDEN 15’İ TUTUKLANDI

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler arasında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak ile Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak ve Veysel Avcı yer aldı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Diğer yandan Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk’un ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.