“Begüm Polat’a Resmi Soruşturma Açıldı”

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BET SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik olarak başlattığı kapsamlı soruşturmaları sürdürüyor. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve ünlü şarkıcı Begüm Polat da bu soruşturmaların içine dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başladığını açıkladı. Bu soruşturmanın, sanatçının katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği yönündeki iddialara dayandığı öğrenildi.

Begüm Polat, geçtiğimiz Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programında büyük dikkat topladı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların, yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddiaları sosyal medyada yankı buldu ve tartışmalara neden oldu.

POLAT’IN SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADE

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu reklamın içeriğinden haberdar olmadığını ve yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya üzerinden yayılmasını önlemek amacıyla soruşturmaları özenle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından önemli bir emsal teşkil edebilir.